В Госдуме возмутились практикой «выдавливания» пожилых профессоров из вузов

В последнее время в вузах сложилась «ужасная практика», когда пожилых профессоров сокращают и берут на их место специалистов без опыта. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, отметив, что это уничтожает науку.

«В последнее время в вузовской среде сложилась ужасная практика — профессоров, докторов наук, заслуженных деятелей науки фактически выдавливают из учебных заведений. Их не выдвигают на конкурс на замещение должностей, не продлевают контракты, отказываются принимать на работу, несмотря на колоссальный опыт и научные заслуги. Особенно цинично это выглядит, когда речь идет о научных династиях, о семьях ученых, которые десятилетиями формировали целые научные школы, стояли у истоков отечественной правовой, экономической, физико-математической мысли. Их вклад в науку и подготовку кадров огромен, но сегодня им предпочитают молодых специалистов, даже не имеющих опыта. Я хочу сразу оговориться: политика омоложения кадров, ставка на поддержку молодых ученых — это абсолютно правильное и необходимое направление. Никто не спорит с тем, что в науку должна приходить молодежь, что нужны новые идеи и свежий взгляд. Но когда эта политика доходит до абсурда и из вузов начинают выгонять людей, получивших докторскую степень, как правило, уже после сорока, а большинство — в пятьдесят-шестьдесят лет, это уже не омоложение, а уничтожение научного фундамента. Получается, что человек, добившийся признания, воспитавший не одно поколение учеников, имеющий реальные научные достижения, оказывается никому не нужен в тот момент, когда его опыт мог бы принести максимальную пользу», — сказал он.

Панеш уточнил, что молодым людям становится все сложнее поступать в аспирантуру из-за дороговизны обучения, а пожилые профессора вынуждены при этом искать новую работу.

«Сегодня мы наблюдаем, как разрываются связки между поколениями ученых. Молодые исследователи лишаются наставников, которые могли бы передать им не просто знания, а саму культуру научной работы, методологию, понимание глубинных процессов. А заслуженные профессора, которые могли бы еще долгие годы работать и приносить пользу, вынуждены либо уходить в никуда, либо искать применение своим силам за границей. Это не просто несправедливо по отношению к конкретным людям — это стратегическая ошибка, которая аукнется нам через несколько лет, когда выяснится, что растить новое поколение ученых просто некому», — добавил он.

Депутат предложил запретить увольнять докторов наук с большим стажем работы в вузе, если он пригоден для работы, а также пересмотреть политику ценообразования на обучение в аспирантуре.

«Я предлагаю несколько конкретных мер. Первое — ввести квоты или обязательные нормы по сохранению в штате вузов профессоров, имеющих ученую степень доктора наук и звание заслуженного деятеля науки, независимо от возраста. Второе — установить запрет на увольнение или непродление контракта с докторами наук, имеющими длительный стаж работы в данном вузе, без заключения независимой академической комиссии, подтверждающей профессиональную непригодность. Третье — разработать программу поддержки научных династий и школ, предусматривающую дополнительное финансирование тех кафедр и лабораторий, где сохраняется преемственность поколений и работают заслуженные ученые. Четвертое — пересмотреть политику ценообразования в аспирантуре: сделать стоимость обучения доступной, ввести дополнительные стипендии и гранты для тех, кто хочет заниматься наукой, но не имеет финансовой возможности. Пятое — создать систему почетных профессорских позиций с гарантированной занятостью для ученых, внесших значительный вклад в развитие научных школ, чтобы возраст не становился причиной для увольнения», — подчеркнул он.

Ранее Путин поручил кабмину доработать стратегию развития образования до 2036 года.