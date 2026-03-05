Размер шрифта
Стало известно, сколько доллар будет стоить в апреле-мае

Экс-сенатор Епифанова: доллар поднимется до 86 руб. в апреле-мае из-за войны в Иране
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В апреле-мае доллар будет стоить 77–86 рублей, евро — 89–98 рублей, юань — до 11–12 рублей при сохранении геополитической турбулентности. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экс-член комитета Совета Федерации по международным делам, член центрального совета «Справедливой России» Ольга Епифанова.

«Рост нефти выше $100 из-за проблем в Ормузском проливе способен притормозить падение рубля, но санкции и возможное снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $40–50 усилят колебания, не позволив рублю резко окрепнуть. В случае дальнейшей эскалации доллар рискует уйти за 90 рублей. В сегодняшних реалиях рубль по-прежнему частично зависит от цен на нефть, но эта связь заметно ослабла под давлением санкций, бюджетного правила и сложностей с международными платежами», — отметила Епифанова.

По ее словам, в марте 2026 года, на фоне обострения военного конфликта вокруг Ирана, нефть марки Brent подорожала на 13%, однако рубль не укрепился по старой схеме «нефть выше $100 — рубль в плюсе».

Епифанова подчеркнула, что доллар остается на уровне около 77 рублей, евро — 91 рубль, юань — 11,2 рубля. Ключевую роль играют глобальное бегство от рисков, спрос на доллар как на безопасную валюту и жесткая политика ЦБ по ключевой ставке, заключила экс-сенатор.

По данным Investing.com, 4 марта доллар стоил более 77,2 рубля, евро — свыше 89,5 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,2 рубля.

Ранее стало известно, как война на Ближнем Востоке повлияет на нефть и рубль.

 
