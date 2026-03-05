В ЦСКА заявили, что уважают «Краснодар»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после победы в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России над «Краснодаром» заявил, что уважает команду соперника. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это большой матч, «Краснодар» уважает нас, а мы уважаем их. Мы знаем, что мы находимся в борьбе за чемпионство, мы хотим пройти как можно дальше в кубке, но наше соперничество началось не вчера, наше соперничество началось еще в июле в матче за Суперкубок. Так что в этих играх зрители видят два коллектива, играющих на победу. Подобные матчи особенно нравятся зрителям», — сказал Челестини.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

