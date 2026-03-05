Глава МИД Ирана заявил, что США пожалеют о потопленном корабле в международных водах

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X заявил, что США пожалеют о затопленном иранском корабле в международных водах.

По словам министра, США совершили преступление в 2000 миль от берегов Ирана.

«Корабль Dena… с 130 членами экипажа подвергся удару в международных водах без предупреждения. Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали», — отметил Арагчи.

4 марта фрегат Военно-морских сил Ирана был атакован подводной лодкой США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки. После удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. 87 моряков не выжили в результате атаки, еще 32 удалось спасти. О судьбе остальных ничего неизвестно.

Фрегат IRIS Dena считался одним из самых современных военных кораблей Ирана: судно было спущено на воду в 2021 году и оснащено противокорабельными ракетами, ракетами класса «земля-воздух», пушками и торпедными аппаратами.

По словам представителя Военно-морских сил Шри-Ланки Буддхики Сампата, к тому времени, когда спасательные корабли прибыли на место, фрегат уже затонул, оставив после себя на поверхности моря лишь нефтяные пятна и спасательные плоты.

