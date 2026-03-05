Размер шрифта
Россиянин попал в изолятор в Малайзии из-за царапины в лифте элитного отеля

Shot: в Малайзии туриста из РФ задержали за царапину в лифте отеля
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Россиянина обвинили в порче имущества отеля во время поездки в Малайзию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время отдыха в элитном отеле DeFace Platinum Suites в Куала-Лумпуре. По данным Telegram-канала, вместе с женой турист по имени Александр зашел в лифт, где провел рукой по уже поцарапанной части кабины.

Просмотрев видео с камер наблюдения, сотрудники решили, что он испортил их имущество. В результате на туриста написали заявление, его направили в изолятор на время выяснения обстоятельств.

Администрация отеля якобы просит около 800 тысяч рублей, чтобы «замять» ситуацию, но жена мужчины отказывается от такой сделки.

«Через два дня россиян выселяют из отеля. У них заканчивается срок визы, и они не знают, что делать», – сообщается в публикации.

Это не первая подобная история. По данным канала, некоторые туристы уже жаловались на то, что администрация обвиняет постояльцев в том, что они якобы сломали технику. Из-за мнимой порчи имущества депозит не возвращают.

Ранее россиянку с семьей выгнали из отеля в Дубае.

 
