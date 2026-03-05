В подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах Харьковской области обнаружены останки украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, бойцы нашли в подвалах обугленные останки солдат Вооруженных сил Украины. Отмечается, что тела были сожжены сослуживцами.

Также, по словам собеседника, у части тел отсутствуют конечности и головы. Он предположил, что таким образом военные ВСУ могли пытаться сохранить части тел для последующего опознания и признания сослуживцев погибшими.

До этого корреспонденты британской газеты Daily Mail писали, что украинским военным приходится осквернять тела своих павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель. Один военный рассказал журналистам, что обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела. Он пояснил, что сделал это, чтобы мать его друга могла похоронить хотя бы часть его.

Ранее в ДНР обнаружили десятки захоронений с телами мирных жителей.