Остановка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» не должна ставить под угрозу оборонные усилия Украины. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас, чьи слова приводит корреспондент «Укринформа».

«Поврежденная труба не должна держать оборону Украины в заложниках. И следующий пакет санкций должен быть введен как можно скорее», — сказала Каллас.

Она также напомнила, что сейчас идет работа над вкладом Евросоюза в гарантии безопасности Украины. По ее словам, евроинтеграция Киева «является геостратегической целью и сильнейшей гарантией безопасности, которую может предложить ЕС».

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее журналист допустил, что Зеленскому придется возобновить работу «Дружбы».