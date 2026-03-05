Размер шрифта
В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

Генштаб: Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции и уважает ее суверенитет
Vahid Salemi/AP

Вооруженные силы Ирана отрицают запуск ракеты в направлении Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб страны.

«Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет соседней и дружественной Турции и отрицают любой запуск ракеты в сторону этой страны», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Турции сообщило, что в небе над страной сбили баллистическую ракету.

Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Осколки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Пострадавших и разрушений нет.

Позже глава управления по коммуникациям администрации президента республики Бурханеттин Дуран заявлял, что Турция после падения иранской ракеты на своей территории готова ответить на враждебные действия.

Также 4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют задействовать пятую статью договора о НАТО из-за операции против Ирана. Так он ответил на вопрос о том, может ли последовать коллективный ответ альянса в связи с сообщениями Турции о ликвидации системами противовоздушной обороны в Восточном Средиземноморье ракеты, запущенной из Ирана.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.

 
