Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кузбассе женщины попали под суд после истязания школьниц из-за оскорблений

В Кузбассе женщин осудили за избиение школьниц
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жительницам Мариинска после избиения девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в момент, когда обе фигурантки были пьяны. У них произошел конфликт со школьницами 14 и 17 лет, которые их оскорбили. В результате женщины напали на несовершеннолетних и избили.

«Одной из потерпевших они приставили нож к горлу, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания», – сообщается в публикации.

Свои агрессивные действия фигурантки снимали на телефон.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье об истязании, на время следствия их изолировали от общества.

Суд приговорил каждую к 4,5 годам лишения свободы условно.

До этого в Тюмени мужчину задержали за избиение несовершеннолетнего. Россиянин напал на школьника, который якобы отказался отдавать младшим детям снегоход. Подозреваемый является отцом одного из детей.

Ранее на Амуре дебошир избил полицейского за то, что тот отказался брать взятку.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!