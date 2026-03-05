В Кузбассе женщины попали под суд после истязания школьниц из-за оскорблений

Суд вынес приговор жительницам Мариинска после избиения девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в момент, когда обе фигурантки были пьяны. У них произошел конфликт со школьницами 14 и 17 лет, которые их оскорбили. В результате женщины напали на несовершеннолетних и избили.

«Одной из потерпевших они приставили нож к горлу, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания», – сообщается в публикации.

Свои агрессивные действия фигурантки снимали на телефон.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье об истязании, на время следствия их изолировали от общества.

Суд приговорил каждую к 4,5 годам лишения свободы условно.

