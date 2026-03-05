В России ожидают резкого снижения покупок новых квартир

По итогам февраля 2026 года количество сделок по покупке новых квартир может снизиться на 30% по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

«В феврале, по предварительной оценке аналитиков «Жилфонда», снижение количества сделок с первичным рынком может достичь 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сделок на первичном рынке в феврале ощутимо меньше, при этом за последние пару лет здесь сформировался тревожный информационный фон, который, кроме всего прочего, дополнили новости о запросе на госфинансирование от известного застройщика в феврале. На самом деле в запросе на финансирование нет ничего плохого. Более того, совершенно нормально, что крупному застройщику, бизнес которого строится на проектном финансировании, на масштабных и зачастую низкомаржинальных проектах, нужны оборотные средства. Но мы видим, что покупатели сегодня чутко реагируют на любые новости. И у наших риелторов стали часто спрашивать про надежность надежности тех или иных застройщиков», — отметил Чернокульский.

По его словам, понять людей можно, для многих приобретение недвижимости — ответственный и очень дорогостоящий шаг. 214–ФЗ, конечно, защищает покупателей от возможной потери средств в случае, если застройщик не сможет выполнить свои обязательства, но существуют и другие риски — затягивание сроков строительства, изменения в проекте, которые вносятся на поздних этапах, и тому подобное, констатировал эксперт. По его словам, оснований бояться, что объект не будет достроен, обычно нет, но никому не хочется ждать квартиру годами или получить не совсем то, что планировал при покупке.

Чернокульский сказал, что в результате спрос на первичном рынке с февраля 2026 года смещается в сторону готовых объектов или объектов с высокой степенью готовности. Тем более, что объем нераспроданной недвижимости в сегменте новостроек остается высоким, подчеркнул эксперт. Так, согласно отчету Банка России на третий квартал 2025 года, нераспроданная площадь во всех заявленных проектах со счетами эскроу составляла 81 млн кв. м.

По мнению Чернокульского, застройщикам невыгодно держать на балансе квартиры, которые уже были достроены и сданы: расходы на коммунальные платежи, налог на имущество и другие обязательные выплаты после регистрации права собственности обходятся компании в 2–3% от стоимости в год. Поэтому такие лоты будут охотно продавать, но это вряд ли станет причиной роста цен, уверен эксперт. Он пояснил, что рынок новостроек здесь конкурирует со вторичным рынком, где вариантов для покупателей очень и очень много. А кроме того, на рынке накопилось достаточно готовых квартир в тех же новостройках, которые продают частные лица, инвесторы и подрядчики, уточнил Чернокульский.

«К слову, частные продавцы чаще готовы идти на уступки для быстрой продажи. В общем, 2026 год, когда ставки по рыночной ипотеке стали уже относительно приемлемыми, а льготная ипотека для большинства недоступна, пройдет под знаком спроса на квартиры в объектах высокой степени готовности и в уже сданных проектах», — заключил Чернокульский.

Для рынка первичной недвижимости 2026 год начался с турбулентности. По данным «Пульса продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимости», январь показал рост на 66% год к году в объеме сделок с первичным жильем в городах-миллионниках. Большинство экспертов рынка сходятся во мнении, что этот скачок стал ярким показателем того, что «в уходящий поезд» постарались запрыгнуть те, кто мог претендовать на кредит по программе «Семейной ипотеки», правила которой изменились с 1 февраля.

