Дети автора песен «Вороваек» не получили денег после его кончины

Дети автора песен группы «Воровайки» Степана Неркараряна не получили завещанного наследства после его кончины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 14-летняя дочь Неркараряна Александра и девятилетний сын Степан после кончины отца получили авторские права на композиции группы. Аналогично с сыном другого сочинителя песен «Вороваек» Юрия Надыктова. После того как композитора не стало, его взрослый сын Никита стал наследником.

Baza отметили, что Никита Надыктов зарабатывал на творчестве своего отца, более 158 раз используя его композиции на концертах и других мероприятиях. Дети Неркараряна не получали никакого дохода с полученных этим способом средств.

Семья Неркараряна потребовала с Надыктова 1,58 млн рублей компенсации по закону об авторском праве. Адвокат вдовы Неркараряна Юсупов заявил, что по закону права на песни принадлежат всем наследникам, а полученные доходы должны распределяться поровну.

