Сирия не исключает примирения с Турцией при ее отказе от поддержки террористов
close
Сирия восстановит отношения с Турцией, если турецкий президент Реджеп Эрдоган перестанет поддерживать террористов, заявил телеканалу »Россия-24» президент Сирии Башар Асад.
«Наша общая с Россией цель – устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — сказал Асад.
По его словам, между сирийским и турецким народами нет вражды, а конфликт объясняется только политическими интересами.
Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган заявил о введении режима прекращения огня в Идлибе
— Сирийская армия отражает террористические атаки в Идлибе
— Минобороны Турции заявили о гибели еще двух военных в Идлибе