Сирия не исключает примирения с Турцией при ее отказе от поддержки террористов

Сирия восстановит отношения с Турцией, если турецкий президент Реджеп Эрдоган перестанет поддерживать террористов, заявил телеканалу »Россия-24» президент Сирии Башар Асад.

«Наша общая с Россией цель – устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — сказал Асад.

По его словам, между сирийским и турецким народами нет вражды, а конфликт объясняется только политическими интересами.

Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

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