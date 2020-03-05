Путин заявил о внимательном отношении к Турции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что необходимо детально проговорить всю сложившуюся ситуацию. Это необходимо для того, чтобы подобное больше не повторялось.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что это важно для того, чтобы происходящее не разрушало российско-турецкие отношения. По его словам, и Россия, и Турция относятся к ним очень внимательно.

Переговоры президентов проходят в Кремле.