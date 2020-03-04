Эрдоган и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Как отмечается, главы государств обсудили ситуацию в Идлибе.

Кроме того, в администрации добавили, что лидеры обговорили ситуацию с беженцами.

До этого стало известно, что 5 марта в Москве Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с президентом России Владимиром Путина.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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