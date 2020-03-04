Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в «супервторник». Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.
Трамп назвал результаты Байдена «отличным возвращением» в президентскую гонку 2020 года.
Кроме того, глава государства призвал кандидата демократов Элизабет Уоррен отказаться от участия в выборах и не оттягивать голоса у Берни Сандерса. По мнению Трампа, подобное решение Уоррен сделало бы позиции Сандерса в борьбе с Байденом более устойчивым.
Ранее по итогам праймериз «супервторника» бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в десяти штатах из четырнадцати. Среди кандидатов Республиканской партии во всех штатах победил нынешний президент страны Дональд Трамп.
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