Асад заявил о влиянии США на действия Турции в Идлибе

Турция действует в сирийском Идлибе по указанию США, заявил президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщает «Интерфакс».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган бросил все силы в Идлиб «по указке американцев», отметил глава Сирии. Он подчеркнул, что не имеет в этом никаких сомнений.

До этого Асад заявлял, что сирийская сторона не совершала враждебных действий в отношении Турции.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Асад заявил об отсутствии вражды между Сирией и Турцией

— Эрдоган сообщил Трампу о намерении вытеснить сирийскую армию из Идлиба

— Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии