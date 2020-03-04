В «супервторник» Трамп выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах
Действующий американский президент Дональд Трамп в так называемый «супервторник» выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где республиканцы проводили голосование, сообщает Associated Press.
Трамп выиграл в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннесси и Юте. В Мэне и Миннесотеу него 100% голосов из-за отсутствия соперников.
Трамп соперничал с губернатором штата Массачусетс Уильямом Флойдом Уэлдом и бизнесменом Роки де ла Фуенте.
3 марта в США состоялся «супервторник» — день, когда первичные выборы проходят в 14 штатах и в Американском Самоа, заморской территории США. На них определяются делегаты, которые на кокусах (национальные съезды партий) поддержат того или иного кандидата на предстоящих президентских выборах 3 ноября.
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