В США перенесли встречу Курца и Трампа из-за коронавируса

Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ORF.

Уточняется, что встреча должна была пройти в США во вторник, 3 марта. Однако теперь визит отложен на неопределенный срок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Один пациент с коронавирусом остается в больнице в США

— В Австрии подтвердили два случая заражения коронавирусом