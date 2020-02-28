Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Финляндии

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонную беседу с премьером Финляндии Санной Марин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Главы правительства обсудили отношения между двумя странами, обратив особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике. Также были подняты темы развития приграничных связей и туризма.

Кроме того, затрагивался также график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии.

Разговор состоялся по инициативе финской стороны.