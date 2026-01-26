В Госдуме заявили об увеличении рисков использования Visa и Mastercard

Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются из-за истечения сроков их использования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

По его словам, те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели.

Депутат считает, что Банку России нужно дать полномочие устанавливать срок действия платежных карт, и регулятор должен иметь возможность, измеряя риски, принимать такое решение.

Аксаков допустил, что мошенники «уже настолько продвинулись, что могут в том числе воровать деньги у граждан, которые пользуются Visa». По его мнению, эти карты за рубежом уже нельзя использовать.

В декабре директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что регулятор обсуждает с банками отключение банковских карт Visa и Mastercard с продленным сроком.

Ранее Госдума приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП.