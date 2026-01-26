Размер шрифта
«Зенит» во второй раз разгромил чемпиона Китая

«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» со счетом 6:0
ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

В составе «Зенита» авторами голов стали Андрей Мостовой (19-я минута), Александр Соболев (45-я), Даниил Кондаков (51-я), Александр Ерохин, оформивший дубль (56-я и 74-я минуты), и Матвей Иванов (84-я).

Эта победа стала второй для «Зенита» на текущих сборах. Ранее 22 января петербуржцы победили «Шанхай» со счетом 4:1.

В следующий раз «Зенит» встретится 3 февраля с московским «Динамо».

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее тренер «Локомотива» рассказал, кто станет капитаном после ухода Дмитрия Баринова.
 
