Ученые рассказали, что делать, если автомобиль заглох на морозе

Зимние трассы ежегодно становятся местом тысяч аварийных остановок: двигатель может заглохнуть из-за обледенения топливной системы, разряда аккумулятора или отказа датчиков на холоде. В такой ситуации автомобиль превращается в неподвижное препятствие и источник повышенной опасности. Эксперты Пермского Политеха объяснили, как правильно действовать, если машина остановилась на морозе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам доцента кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергея Пестрикова, первоочередная задача — обеспечить безопасность на дороге. Нужно сразу включить аварийную сигнализацию, плавно снизить скорость и по возможности перестроиться в правый ряд или съехать на обочину, а лучше — на территорию АЗС или придорожного кафе. После остановки автомобиль следует зафиксировать ручным тормозом и выставить знак аварийной остановки: не менее чем за 15 метров в населенном пункте и за 30 метров вне его.

Профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Нина Вишневская отметила, что после остановки важно оценить ситуацию: состояние автомобиля, погоду, температуру, ветер, видимость и самочувствие пассажиров. Если мороз умеренный, запасов еды и воды достаточно, а состояние людей не вызывает опасений, можно попытаться устранить неисправность самостоятельно. Во всех остальных случаях — при сильном холоде, метели, ухудшении самочувствия или остановке в безлюдной местности — необходимо сразу вызывать экстренные службы по номеру 112. Вызов бесплатный и возможен даже при слабом сигнале или отсутствии сим-карты.

Эксперты порекомендовали начать диагностику с приборной панели и проверки уровня топлива. Если стартер не крутит или лишь щелкает, вероятна проблема с аккумулятором. В этом случае можно проверить и очистить клеммы, а при возможности — отогреть батарею. Использование «прикуривания» допускается только в крайнем случае и с соблюдением строгой последовательности подключения проводов, так как скачки напряжения могут повредить электронику.

Особую опасность представляет ожидание помощи в сильный мороз. Незаведенный автомобиль быстро остывает, а при попытках прогрева двигателя существует риск отравления угарным газом. Допустим лишь кратковременный запуск мотора на 10–15 минут при открытых окнах и полностью очищенной выхлопной трубе.

Ученые подчеркнули, что к зимним поездкам нужно готовиться заранее: проверять техническое состояние машины, уровень топлива, иметь теплую одежду, фонарик, термос с горячим напитком, лопату, буксировочный трос и зарядные устройства. Также важно сообщать близким маршрут и время возвращения. Эти меры могут сыграть решающую роль, если автомобиль заглохнет на морозе.

