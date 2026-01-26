В Мурманске вторую опору ЛЭП установили с помощью вертолета

В Мурманске вторую опору ЛЭП удалось установить с помощью вертолета. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты вылетели на место сразу, как только позволила погода.

«Конструкцию собрали на земле, закрепили тросами, подняли и смонтировали на месте», — написал Чибис.

Губернатор выразил благодарность летчикам Архангельского объединённого авиаотряда. Глава региона добавил, что восстановительные работы продолжаются.

До этого он сообщал об установке первой опоры ЛЭП. Чибис подчеркнул, что доставка опор – настоящее испытание. Детали везут на вездеходах по частям, несмотря на шквалистый ветер и метель.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.