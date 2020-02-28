Путин и Эрдоган договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу»

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре условились провести встречу для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет «Интерфакс».

Он сказал, что главы государств намерены «лицом к лицу» обговорить данный вопрос.

Кроме того, президенты пришли к выводу о необходимости повышения координации по каналам министерств обороны России и Турции.

Также Эрдоган и Путин обсудили процесс реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов. Наиболее приоритетным направлением они сочли борьбу с международными террористическими группировками.

Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.