Эрдоган намерен переговорить с лидерами ряда государств

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств. Об этом пишет ТАСС.

Так, по словам Алтуна, президент планирует переговорить главой США Дональдом Трампом, французским коллегой Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Он также отметил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президенты договорились провести двустороннюю встречу. Она должна состояться в ближайшее время.

До этого стало известно, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по инициативе турецкой стороны.