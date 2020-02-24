Треть украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущей

По мнению 30% украинцев, нынешняя власть на Украине лучше, чем предыдущая. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

Также 14% респондентов выразили мнение, что новая власть предпринимает усилия для улучшения ситуации в стране и во многом у нее это получается.

Кроме того, 37% опрошенных заявили, что она только имитирует попытки изменить ситуацию в данном направлении.

Еще 13% респондентов сообщили, что новая власть оправдала их надежды, а 5% по-прежнему сказали, что новая власть показала себя лучше, чем они ожидали.