Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.

Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.

Уточняется, что опрос проводился с 13 по 17 февраля среди 2 018 респондентов от 18 лет и старше.

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