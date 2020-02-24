Назван президентский рейтинг Зеленского
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Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.
Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.
Уточняется, что опрос проводился с 13 по 17 февраля среди 2 018 респондентов от 18 лет и старше.
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