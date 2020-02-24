Пушков отрицательно оценил слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины.

Он задал риторический вопрос о том, что сделал Трамп для примирения сторон.

По его мнению, американский лидер не повлиял должным образом не на «зависимый Киев», не на «сервильную Варшаву».

В своей публикации Пушков также написал, что заявления Трампа — это лучшее подтверждение того, что в отсутствии действий слова имеют мало значения.

До этого Трамп заявил, что хотел бы примирения России и Украины. По его словам, достижение взаимопонимания в российско-украинских отношениях было бы «замечательно для всего мира».