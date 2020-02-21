В партии «Слуга народа» заявили о запрете общаться с российскими журналистами

Депутатам Верховной рады Украины от партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» запретили общаться с представителями российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы фракции данной партии Евгению Кравчук.

По ее словам, у членов партии есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу.

Кравчук отметила, что никаких запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет. При этом, как утверждает замглавы фракции, у многих депутатов от «Слуги народа» есть страх перед камерой и микрофоном.