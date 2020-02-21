Путин присвоил генеральские звания пятерым замдиректора ФССП

Российский президент Владимир Путин удостоил пятерых сотрудников Федеральной службы судебных приставов страны генеральских званий. Об этом говорится на портале правовых актов.

Согласно указу президента, звания генерал-лейтенантов получили заместители ФССП России: Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина. Пятому заместителю Игорю Савенко было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Кроме того, Путин присвоил воинские звания высших офицеров спецназначений высшего начальствующего состава и высшего спецзвания еще свыше 20 военнослужащим ВС РФ, военнослужащему МЧС, пятерым из нацгвардии страны, 24 сотрудникам органов внутренних дел и т.д.

Указ датирован 20 февраля.