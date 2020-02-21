Путин присвоил генеральские звания пятерым замдиректора ФССП
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Российский президент Владимир Путин удостоил пятерых сотрудников Федеральной службы судебных приставов страны генеральских званий. Об этом говорится на портале правовых актов.
Согласно указу президента, звания генерал-лейтенантов получили заместители ФССП России: Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина. Пятому заместителю Игорю Савенко было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Кроме того, Путин присвоил воинские звания высших офицеров спецназначений высшего начальствующего состава и высшего спецзвания еще свыше 20 военнослужащим ВС РФ, военнослужащему МЧС, пятерым из нацгвардии страны, 24 сотрудникам органов внутренних дел и т.д.
Указ датирован 20 февраля.