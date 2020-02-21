Посольство РФ назвало «русофобской ложью» обвинения МИД Канады в кибератаках в Грузии

Российское посольство в Канаде прокомментировало заявление МИД страны о якобы причастности России к кибератакам в Грузии. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter диппредставительства.

Дипломаты заявили, что такие обвинения являются «русофобской ложью» и «фэйком».

По мнению представителей посольства, такая политика со стороны Канады наносит ущерб «и без того ослабленным» дипломатическим отношениям стран.

«Еще один случай русофобской неправды и лжи, которые Оттава распространяет совместно с Тбилиси и Вашингтоном», — говорится в тексте публикации.

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