Госдума положительно оценила поправку о неприкосновенности экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, согласно которому президент России может распустить Госдуму, если она три раза отклонит предложенную им кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом пишет «Интерфакс».

Эту норму планируют ввести в новую статью 92.1 Конституции РФ. Такой шаг сделает эту норму «более стабильной».

Отмечается, что в данный момент после трехкратного отклонения представленных кандидатур глава президент обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Сейчас экс-президента можно лишить неприкосновенности лишь за тяжкое преступление. Для этого председатель СКР должен получить на это разрешение Госдумы и Совета Федерации.

До этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.