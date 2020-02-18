Действующий глава Афганистана Гани переизбран президентом

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани официально признан победителем на президентских выборах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на председателя Независимой избирательной комиссии (НИК) государства Хаву Алам Нуристани.

По данным НИК, Гани набрал 50,6% голосов, за него проголосовали около 923,6 тысяч человек.

На основании подсчета председатель НИК объявил Гани избранным президентом Афганистана.

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