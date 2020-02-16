МИД назвало три условия для улучшения отношений России и Европы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что отношения России и Европы улучшатся, если Евросоюз и НАТО изменят свои действия в отношении Москвы, передает РИА «Новости»ю

По словам Грушко, в первую очередь Европе следует быть конкретнее в отношениях с Россией, поскольку нынешняя модель невнятна.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО необходимо отказаться от системы безопасности времен Холодной войны и, соответственно, от политики сдерживания.

Также замглавы МИД отметил, что европейским странам нужно быть более независимыми и не ориентироваться в своих действиях на Соединенные Штаты Америки.

«Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», — заключил Грушко.

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