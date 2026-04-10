«Пришлось срезать крышу авто»: в Ярославле BMW с людьми влетело в дерево

В Ярославле BMW с людьми разбилась, врезавшись в дерево

В Ярославле водитель BMW не справился с управлением и влетел в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль Online».

«Чтобы достать людей из машины, спасателям пришлось срезать крышу авто. ДТП случилось на пересечении Университетской и Маяковского около четырех часов утра 9 апреля. 26-летний водитель съехал в кювет, а потом врезался в дерево», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что BMW получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла, а его детали отлетели в сторону. По данным полиции, пассажира, который в момент ДТП находился в иномарке, госпитализировали с травмами.

До этого в Казани иномарка переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла накануне вечером на проспекте Ямашева. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 22:30 водитель Renault не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который лежал на дороге.

