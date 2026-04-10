Новый роман Виктора Пелевина выйдет раньше привычного срока

Издательство «Эксмо» выпустит новый роман писателя Пелевина «Возвращение Синей Бороды»
Издательство «Эксмо» представит роман писателя Виктора Пелевина раньше привычного срока. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Книг.

Впервые за многие годы книга выйдет весной, а не осенью. Сюжет новинки не связан с циклом Transhumanism Inc. Центром сюжета стало резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна — Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном.

Продажи стартуют 23 апреля в книжных магазинах и на маркетплейсах. Книга будет доступна в аудио и в электронной версии эксклюзивно: по подписке Яндекс Плюс — в Яндекс Книгах и в формате поштучной покупки книги — на Литрес.

В книге появятся сподвижник Жанны д'Арк и маньяк Жиль де Рэ и Римский император Тиберий — современник Иисуса Христа, известный свободными нравами.

!Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…
Секреты грабителей пирамид, гнев египетских богов, зверства левых активистов и преступления венценосных сластолюбцев, тайны квантовых прыжков в прошлое… На бонус — ценнейший практический навык: как одолеть непобедимый соблазн или укоренившуюся плохую привычку? Люди знали это три тысячи лет назад, но давно забыли. А мы вот помним», — говорится в аннотации проекта.

Предзаказ книги уже доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Виктор Пелевин — известный российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. Каждый его роман наполнен отсылками к текущей реальности, злободневными и ироничными комментариями.

О том, что Пелевин мог написать роман об Эпштейне, стало известно накануне.

Ранее Виктор Пелевин представил роман «A Sinistra».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!