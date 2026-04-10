Новый роман Виктора Пелевина выйдет раньше привычного срока

Издательство «Эксмо» представит роман писателя Виктора Пелевина раньше привычного срока. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Книг.

Впервые за многие годы книга выйдет весной, а не осенью. Сюжет новинки не связан с циклом Transhumanism Inc. Центром сюжета стало резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна — Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном.

Продажи стартуют 23 апреля в книжных магазинах и на маркетплейсах. Книга будет доступна в аудио и в электронной версии эксклюзивно: по подписке Яндекс Плюс — в Яндекс Книгах и в формате поштучной покупки книги — на Литрес.

В книге появятся сподвижник Жанны д'Арк и маньяк Жиль де Рэ и Римский император Тиберий — современник Иисуса Христа, известный свободными нравами.

!Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…

Секреты грабителей пирамид, гнев египетских богов, зверства левых активистов и преступления венценосных сластолюбцев, тайны квантовых прыжков в прошлое… На бонус — ценнейший практический навык: как одолеть непобедимый соблазн или укоренившуюся плохую привычку? Люди знали это три тысячи лет назад, но давно забыли. А мы вот помним», — говорится в аннотации проекта.

Предзаказ книги уже доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Виктор Пелевин — известный российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. Каждый его роман наполнен отсылками к текущей реальности, злободневными и ироничными комментариями.

О том, что Пелевин мог написать роман об Эпштейне, стало известно накануне.

