Макрон призвал Европу следовать своей политике в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за необходимость ЕС следовать собственной политике в отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что европейская политическая стратегия во многом схожа с американской, однако есть и много отличий.

Французский лидер указал на необходимость «определенной степени свободы» для стран Европы.

«У нас другая география, у нас другие представления о социальной справедливости, культурные особенности <...>, которые необходимо защищать», — заключил Макрон.

Он также добавил, что политика в отношении России не может быть «трансатлантической», как у США, а должна быть «европейской».

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