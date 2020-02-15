Зариф и Пристайко обсудили катастрофу с украинским самолетом

Главы МИД Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф и Вадим Пристайко переговорили на полях Мюнхенской конференции по безопасности относительно авиакатастрофу с украинским самолетом, сбитым случайно Тегераном в начале января, передает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно произошедшей трагедии, а также затронули сотрудничество двух государств в расследовании катастрофы.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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