Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Российский президент Владимир Путин напрямую спросил у президента Украины Владимира Зеленского, собирается ли Киев выполнять минские договоренности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 14 февраля Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить ряд вопросов. В ходе разговора российский лидер прямо спросил, будет ли реализованы договоренности, достигнутые во время встреч «нормандского формата», в частности на собрании глав четырех стран в Париже в конце 2019 года.

Путин подчеркнул важность полноценного выполнения «комплекса мер» и решений по Донбассу. Кроме того, президенты обсудили поддержание режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования. Уточняется, что российский лидер заявил о готовности продолжать обмен лиц, связанных с конфликтом, а также выразил соболезнования в связи с гибелью украинских граждан в ДТП в Псковской области.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос», — отметили в Кремле.

Ответ украинского лидера на вопрос Путина в пресс-службе не приводится.

Ранее Путин и Зеленский обсудили по телефону новый нормандский саммит.