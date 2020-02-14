Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии». Об этом сообщает Facebook диппредставительства.

В российской дипмиссии уведомили, что предлогам для введения ограничительных мер, стало «нарушение американских национальных режимов нераспространения».

Как отметили в посольстве, вводить санкции по таким сюжетам вправе только Совет Безопасности ООН.

«И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», — заявили в посольстве России.

Российский дипломаты подчеркнули, что видят в подобных мерах США «очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий».