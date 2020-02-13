Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Также сенат поддержал резолюцию о выводе с Ближнего Востоке войск, вовлеченных в военные действия против Ирана. За данную инициативу проголосовал 51 сенатор, еще 44 выступили против.

В дальнейшем резолюция будет направлена в палату представителей конгресса. В случае ее принятия президент намерен использовать право вето.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с инициативой ограничить полномочия Трампа в Иране после того, как 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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