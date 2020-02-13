Путин о поправках в Конституцию: «без полбанки не разберешься»
Президент России Владимир Путин оценил предложения сенатора Андрея Клишаса о процедуре принятия поправок в Конституцию, сообщает Интерфакс.
Глава государства заявил, что испытывает затруднения в восприятии данных предложений, несмотря на юридическое образование.
«Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься», — заявил президент.
Путин отметил, что готов согласиться по данному вопросу с рекомендациями специалистов.
Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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