Путин о поправках в Конституцию: «без полбанки не разберешься»

Президент России Владимир Путин оценил предложения сенатора Андрея Клишаса о процедуре принятия поправок в Конституцию, сообщает Интерфакс.

Глава государства заявил, что испытывает затруднения в восприятии данных предложений, несмотря на юридическое образование.

«Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься», — заявил президент.

Путин отметил, что готов согласиться по данному вопросу с рекомендациями специалистов.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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