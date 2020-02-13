Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложенные поправки, однако затягивать не стоит, заявил президент Владимир Путин.

Ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.

«Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило как перманентный характер непрекращающийся», - цитирует Путина РИА «Новости».

Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.