Песков ответил на обвинения Эрдогана по Идлибу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова главы Турции Тайпа Эрдогана о ситуации в Идлибе, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков напомнил, что сирийская армия ликвидирует террористов, а не убивает мирных жителей.

Пресс-секретарь рассказал, что в настоящее время террористические группировки ведут себя агрессивно в отношении сирийских сил и российских военных. Также он отметил, что российская сторона следует сочинским соглашениям с Турцией. Согласно этому документу, турецкая сторона должна выполнять обязательства по нейтрализации боевиков в Идлибе.

«Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями», — подчеркнул Песков.

Ранее Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

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