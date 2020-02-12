Кремль пообещал судить о новом офисе Зеленского по поступкам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут судить о новом главе офиса президента Украины Андрее Ермаке только по действиям и поступкам, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что российская сторона будет учитывать только решения Ермака и его офиса по урегулирования конфликта в Донбассе.

«Судить по конкретным делам и конкретным решениям», — уточнил пресс-секретарь.

Накануне стало известно, что Зеленский сменил главу своего офиса. Он уволил Андрея Богдана и выбрал на его место помощника Андрея Ермака.

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