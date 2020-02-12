В Киеве не исключили встречу Зеленского и Путина до «нормандского формата»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что принимать решение относительно встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, каких-либо договоренностей о встрече политиков пока нет. Однако, если Зеленский поймет, что встреча необходима и может приблизить к получению действительных результатов от переговоров «в нормандском формате», то она может произойти.
«Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было», — резюмировал Ермак.
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