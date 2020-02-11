Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила о необходимости создания «списка исторических негодяев», сообщает РИА Новости.

По словам Поклонской, ООН должна принять отдельное решение под данному вопросу. Депутат отметила, что список должен включать в себя страны, фонды, компании и отдельных людей, «заигрывающих с нацистами». Данная мера, по мнению Поклонской, будет способствовать борьбе с современным фашизмом.

Депутат предложила наказывать «фигурантов» такого списка международной изоляцией и осуждением.

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