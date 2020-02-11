Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра... Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила о необходимости создания «списка исторических негодяев», сообщает РИА Новости.

По словам Поклонской, ООН должна принять отдельное решение под данному вопросу. Депутат отметила, что список должен включать в себя страны, фонды, компании и отдельных людей, «заигрывающих с нацистами». Данная мера, по мнению Поклонской, будет способствовать борьбе с современным фашизмом.

Депутат предложила наказывать «фигурантов» такого списка международной изоляцией и осуждением.

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