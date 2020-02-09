Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом сообщает сайт министерства.

В ведомстве считают, что новая процедура не будет давать возможность наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.

«Делегация Украины голосовала против этого решения», — говорится в сообщении украинского МИД.

Там выразили сожаление, что «в европейских столицах так и не услышали» обоснованные аргументы Киева «о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации».

В министерстве также предположили, что новая процедура только усугубит мировоззренческий кризис в Совете Европы, который наступил после отступления организации от собственного устава «в решении вернуть Россию».