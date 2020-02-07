Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к итальянскому премьеру Джузеппе Конте с просьбой закрыть офисы республик Донбасса (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

С такой просьбой глава государства обратился во время своего рабочего визита в Рим.

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.

В офисе президента Украины добавили, что лидер страны также обсудил с Конте возвращение на родину Виталия Маркива, арестованного в Италии 30 июня 2017 года. Украинец является единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые стали жертвами минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года.