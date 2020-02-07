Консул Украины в Молдавии отстранен из-за обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Несовершеннолетняя девушка подала заявление в полицию об изнасиловании на консула Украины в Молдавии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Бельцы.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило посольству Украины о том, что начато следствие. Заявление гражданки Молдавии проверяется.

МИД Украины открыл дисциплинарное производство, а дипломат отстранен от должности.

О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.

По данным СМИ, в изнасиловании 17-летней девушки подозреваются двое мужчин. По данным источников СМИ, это один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, поскольку у него иммунитет. Второй подозреваемый задержан.